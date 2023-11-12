Лавров обвинил ЕС в попытке заставить Сербию отказаться от Косово

При приеме новых членов ЕС учитывает только свои геополитические интересы, не обращая внимания на соответствие стран декларируемым европейским ценностям и критериям. Ярким примером становятся Украина и Сербия. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Фрагмент интервью с ним опубликовал в своем канале журналист Павел Зарубин.

Лавров сказал, что обсуждаемое вступление Украины в ЕС — это «игра и продолжение той линии», которой Евросоюз пользовался после развала СССР. Тогда «все критерии отметались, и исключительно политическая целесообразность была». Так произошло при приеме в ЕС, например, республик Прибалтики. Сейчас ситуация повторяется с Украиной. Она явно не соответствует критериям для вступления в ЕС, однако это не смущает многих чиновников в Брюсселе.

«Поэтому я не удивлюсь ничему», — прокомментировал Лавров, возросшую активность Урсулы фон дер Ляйен, касающуюся членства Украины.

Более того, по словам Лаврова, ЕС пытается политически давить на страны, подавшие заявки на вступление в блок.

Так, глава МИД РФ отметил, что Сербия и Турция подавали заявки задолго до Украины. Сейчас Анкара, видимо, уже не собирается присоединяться к европейскому блоку, а сербы «буквально на днях сказали: «нас не забудьте, когда будете Украину и Молдавию принимать». Но им были выставлены политические условия.