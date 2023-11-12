Лавров обвинил ЕС в попытке заставить Сербию отказаться от Косово

«Анкара вроде приняла решение, что больше не хочет заниматься бесперспективным и бесполезным делом, а Белград подтверждает [стремление в ЕС] . На днях просили не забыть про них, когда будут <...> начинать вести переговоры с Украиной и Молдавией. В ответ прозвучало, что сначала надо присоединиться к антироссийским санкциям. Вот и весь экономический союз, каковым он создавался, как его рекламировали и почему привлекал к себе новых желающих вступить. Сейчас это чисто «геополитическое упражнение», — пояснил Лавров.