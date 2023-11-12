Песков заявил о невозможности Украины победить Россию

Власти Украины готовы «плясать любые танцы», чтобы выпросить оружие и деньги у Запада. Но Киеву и Вашингтону необходимо понять: победить Россию невозможно. Об этом в интервью тележурналисту Павлу Зарубину, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам Пескова, США и Украина зашли в тупик. У коллективного Запада растет раздраженность и усталость. Он не желает больше давать деньги Киеву, беспрерывно поставлять ему вооружение и боеприпасы.

В итоге у киевского режима наблюдается нервозность, а Зеленский отчаянно обещает очередные «контрнаступления» зимой и весной. Перед Западом нынешние украинские власти «готовы плясать любые танцы, только бы что-то выпросить».

«В Киеве и Вашингтоне всем давно пора понять: победить Россию на поле боя невозможно», - заявил Песков.