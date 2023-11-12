Дмитрий Медведев прокомментировал инициативы НАТО по Украине

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале прокомментировал инициативы чиновников Североатлантического альянса по расширению НАТО.

Политик отметил, что в Европе «сотни тысяч людей протестуют против циничной западной поддержки насилия в Газе».

На фоне этого, заметил Медведев, бывшие и действующие чиновники альянса вбрасывают в общественное пространство новые идеи по Украине. В частности, предлагают принять ее в НАТО, но без Крыма и Донбасса.

По его мнению, это позволяет заявить, что в НАТО уже смирились с утратой контроля над этими территориями. Он добавил, что это неплохо, но вместе с тем следует идти дальше, добиваться признания того, что «и Одесса, и Николаев, и Киев, и практически всё остальное – никакая не Украина».

После этого, пояснил зампред Совбеза, возникнет вопрос о том, а что же принимать в НАТО. Он уточнил, что в этом случае в альянс можно будет принять город Лемберг с окрестностями (пока ещё Львовскую область).