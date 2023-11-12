Песков прокомментировал сообщения западных СМИ о Казахстане и России

Сообщения западных СМИ о том, что Казахстан является «задним двором Путина» следует расценивать как глупость и информационные войны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Журналист Павел Зарубин спросил у Пескова, что он думает по поводу формулировок западной прессы, касающихся отношений России и Казахстана. После визита в Астану французского президента Макрона, западные СМИ назвали Казахстан «задним двором Путина». Теперь это очень активно обсуждается в казахстанских изданиях.

«Это все глупость. Это все информационные войны и так далее», - ответил Песков.

По его словам, Казахстан это суверенная самодостаточная страна, которая развивает сотрудничество по всем возможным азимутам и не делает это в режиме «или с этими или с этими».

При этом Астана - стратегический союзник России, с которым Москва развивает собственные отношения и дорожит ими. Это очень широкие отношения, включающие взаимные инвестиции, товарооборот, культурные взаимодействия, сферу образования.

«Это именно отношения, которые зиждутся на взаимном уважении, взаимовыгодном и истинном союзничестве, где никто никому ничего не навязывает и не диктует», - подытожил Песков.