Лавров: Евросоюз не скрывает своих намерений вытолкнуть РФ из Центральной Азии

Европейский союз не скрывает планов вытолкнуть Россию из Центральной Азии и Закавказья, это ему не удастся. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в программе "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которой журналист Павел Зарубин опубликовал в Telegram-канале.
"Евросоюз не скрывает своих намерений нас всячески сдерживать, выталкивать из Центральной Азии и Закавказья. Это не получится. Мы здесь исторически и никуда мы не исчезнем. И наши партнеры, наши союзники это прекрасно знают", - указал глава дипведомства.