Лавров: Евросоюз не скрывает своих намерений вытолкнуть РФ из Центральной Азии

"Евросоюз не скрывает своих намерений нас всячески сдерживать, выталкивать из Центральной Азии и Закавказья. Это не получится. Мы здесь исторически и никуда мы не исчезнем. И наши партнеры, наши союзники это прекрасно знают", - указал глава дипведомства.