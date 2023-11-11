В России высказались о возможности ударов по энергообъектам Украины

«Если понадобится, будет атакована энергетическая инфраструктура Украины, как и было на определенных этапах при проведении специальной военной операции. Сегодня средства противовоздушной обороны сориентированы, рассредоточены и будут делать все возможное для предотвращения всевозможных атак со стороны противника. Учитывая все эти элементы, мы следуем своим курсом для выполнения задач, поставленных верховным главнокомандующим. Понадобится нанесение ударов по украинской энергетической инфраструктуре — значит, будем наносить эти удары», — сказал депутат.