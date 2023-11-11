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Захарова отреагировала на высказывания Борреля по Украине

Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ, прокомментировала в своем Telegram-канале высказывания главы евродипломатии Жозепа Борреля о сроках победы Украины над Россией.

Захарова отреагировала на высказывания Борреля по Украине
© РИА Новости

В апреле 2022 года Боррель заявил, что победа в конфликте должна быть достигнута силовым путем, на поле боя, напомнила дипломат.

В ноябре 2023 года, уточнила Захарова, чиновник отметил, что «Украина не сможет одержать победу над Россией в ближайшем будущем».

Боррель не ожидает победы Украины над РФ в ближайшем будущем

Представитель МИД предположила, что второе высказывание Борреля можно засчитать за признание победы России над Украиной со стороны ЕС.

«Я правильно понимаю, что ЕС официально засчитал победу России?», - поинтересовалась Захарова.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал власти Украины понять, что ВСУ не удастся одержать победу над ВС РФ на поле боя.

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