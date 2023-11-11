Захарова отреагировала на высказывания Борреля по Украине
Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ, прокомментировала в своем Telegram-канале высказывания главы евродипломатии Жозепа Борреля о сроках победы Украины над Россией.
В апреле 2022 года Боррель заявил, что победа в конфликте должна быть достигнута силовым путем, на поле боя, напомнила дипломат.
В ноябре 2023 года, уточнила Захарова, чиновник отметил, что «Украина не сможет одержать победу над Россией в ближайшем будущем».
Представитель МИД предположила, что второе высказывание Борреля можно засчитать за признание победы России над Украиной со стороны ЕС.
«Я правильно понимаю, что ЕС официально засчитал победу России?», - поинтересовалась Захарова.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал власти Украины понять, что ВСУ не удастся одержать победу над ВС РФ на поле боя.