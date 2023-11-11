Захарова ответила на обвинения Запада в адрес России и КНДР

Запад бездоказательно обвиняет Россию в «незаконном» сотрудничестве с КНДР и при этом продолжает накачивать Киев оружием, нарушая нормы международного права. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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В МИД РФ отмечают, что Россию и КНДР все чаще обвиняют во взаимных поставках вооружений и военных технологий, запрещенных резолюциями Совбеза ООН. В частности, такие обвинения прозвучали в итоговом заявлении стран G7 в Токио и в сеульской речи госсекретаря США Блинкена.

«Обвинения, предъявляемые «коллективным Западом» в «незаконном» военно-техническом сотрудничестве России с КНДР – голословны и бездоказательны, в излюбленном стиле «highly likely». К тому же никто не наделял Вашингтон и Токио следственными полномочиями», – заявила Захарова.

Она добавила, что Россия ответственно выполняет свои международные обязательства, включая резолюции Совбеза ООН. И это не мешает развивать традиционные отношения дружбы и сотрудничества с КНДР, имеющие давние исторические корни.