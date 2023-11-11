Медведев оценил влияние США на наркоторговлю в Афганистане

«Талибан» (запрещённая в РФ террористическая организация) победил наркотрафик, как только США покинули Афганистан. Это показывает, кто реально был заинтересован в экспорте героина в Россию и другие страны. Такое заявление сделал заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.

По словам Медведева, можно по-разному относиться к нынешним афганским властям, но стоит признать очевидное: они смогли победить наркомафию.

Это доказывают данные Управления по наркотикам и преступности ООН. За год производство наркотиков в Афганистане снизилось на 95%. Это касается как сокращения посевных площадей мака (с 233 до 11 тыс. га), так и самого производства опиума (с 6,2 тыс. до 333 т).

При этом, как отметил Медведев, «коалиция натовских импотентов» во главе с американцами не смогла достичь таких результатов за 20 лет военной интервенции.

«Вот что бывает, когда из региона уходит тот, кто и был реально заинтересован в экспорте героина в Россию и другие страны», – написал Медведев в телеграм-канале.