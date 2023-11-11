Депутат Государственной думы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что действия Киева в конфликте с Россией напоминают ему забег загнанной лошади, комментируя слова Андрея Ермака, что боевые действия в стране можно сравнить с дистанцией на 100 метров, где 70 из них Украина уже пробежала. Об этом парламентарий рассказал в беседе с РИА Новости.

© Тарас Литвиненко/РИА «Новости»

«Ермак в очередной раз лжет и пытается подражать заслуженному сказочнику Украины Арестовичу. Со стороны Украины путь больше напоминает забег загнанной лошади, у которой инстинкт самосохранения и усталость заглушены болью. Болью, доставляемой непрерывно пришпоривающим ее американским ковбоем, который заставляет ее бежать до тех пор, пока она не упадет от изнеможения», — заявил Шеремет.

Как отметил депутат, Соединенные Штаты не испытывают к Украине «ни жалости, ни сострадания». Для Вашингтона это просто бизнес, подчеркнул Шеремет.

«Американцы целенаправленно гонят Украину в пропасть, и спасти ее от американской интервенции способна только Россия», — констатировал политик.

До этого глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщил, что конфликт на Украине можно сравнить с забегом на 100 метров, где 70 метров Киев уже пробежал.

По его словам, эти последние «30 метров» являются самыми трудными. Ермак отметил, что точно не известно, когда завершится конфликт, но противостояние может закончиться очень внезапно.