Небензя: Россия шокирована ударами по гражданским объектам в секторе Газа

Российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя заявил, что Россия шокирована и возмущена ударами по гражданским объектам на территории сектора Газа.

Об этом дипломат сказал в ходе заседания Совета Безопасности всемирной организации.

«Шокированы и глубоко возмущены тем, что целями ударов становятся гражданские объекты: школы, больницы, мечети, лагеря беженцев», — цитирует его РИА Новости.

Небензя напомнил, что целенаправленные удары по гражданским объектам являются серьёзным нарушением международного гуманитарного права.