В кабинете Кадырова на встрече с министром заметили грушу Louis Vuitton

В кабинете главы Чечни Рамзана Кадырова во время встречи с главой Минпросвещения России Сергеем Кравцовым снова заметили конструкцию с боксерской грушей с логотипом Louis Vuitton. Об этом свидетельствуют кадры репортажа ЧГТРК «Грозный», опубликованного на YouTube.

© ЧГТРК "Грозный" / Youtube

На видеозаписи в левом углу помещения, за спиной гостя, виден металлический уголок с подвесной набивной грушей в форме цилиндра, на которую нанесен фирменный принт Louis Vuitton.

Известно, что в ходе беседы министр представил новый вариант учебника истории для старшеклассников. Он уточнил, что в книге «исправлены все ошибки и удалены допущенные в прежней редакции грубые формулировки в адрес целых народов, подвергшихся сталинским репрессиям». Глава республики в ответ подчеркнул, что «справедливость восторжествовала».

В сентябре сообщалось, что отрывок о депортации народов переписали в новом учебнике истории России после критики властей Чечни. Споры возникли из-за отрывка, авторами которого стали экс-министр культуры России Владимир Мединский и политолог Анатолий Торкунов.

Впервые указанный предмет интерьера был замечен в кабинете Кадырова в октябре прошлого года. Тогда глава Чечни провел встречу с гендиректором «Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов» Светланой Чупшевой.