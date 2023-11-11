Небензя заявил об отсутствии безопасных зон в секторе Газа

"Целенаправленные удары [Израиля] по гражданским объектам - это вопиющее нарушение международного гуманитарного права <...>. Эти мечети, [по которым были нанесены недавно удары], расположены в южной части сектора Газа, что подтверждает информацию о том, что безопасных для гражданских зон сегодня в секторе попросту не существует", - отметил он.