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Небензя заявил об отсутствии безопасных зон в секторе Газа

Безопасных зон в секторе Газа из-за ударов Израиля больше не существует. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности всемирной организации, посвященном ситуации на Ближнем Востоке.

Небензя заявил об отсутствии безопасных зон в секторе Газа
© ТАСС

"Целенаправленные удары [Израиля] по гражданским объектам - это вопиющее нарушение международного гуманитарного права <...>. Эти мечети, [по которым были нанесены недавно удары], расположены в южной части сектора Газа, что подтверждает информацию о том, что безопасных для гражданских зон сегодня в секторе попросту не существует", - отметил он.