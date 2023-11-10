Захарова прокомментировала новые антироссийские санкции Канады

Такой комментарий Захаровой отсылает к инциденту в парламенте Канады, который произошёл во время выступления Владимира Зеленского в сентябре. Тогда на мероприятие пригласили Ярослава Хунки, которого представили как ветерана Второй мировой войны. Позже выяснилось, что на самом деле Хунки является бывшим бойцом дивизии СС.