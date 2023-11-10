Захарова прокомментировала новые антироссийские санкции Канады
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала новые антироссийские санкции со стороны Канады. Об этом сообщают «Известия».
«Что вы хотите от режима, который аплодирует нацистам», — заявила она.
Такой комментарий Захаровой отсылает к инциденту в парламенте Канады, который произошёл во время выступления Владимира Зеленского в сентябре. Тогда на мероприятие пригласили Ярослава Хунки, которого представили как ветерана Второй мировой войны. Позже выяснилось, что на самом деле Хунки является бывшим бойцом дивизии СС.
Напомним, что 10 ноября власти Канады ввели новые санкции против России. В ограничительные списки попала певица Хасмин, а также телеканал «Рен-ТВ», «Парламентская газета» и газета «Известия».
Рамблер: главные новости