В МИД РФ заявили о деградации Совета Европы

В ведомстве отметили , что соответствующая тема была затронута на 25-м заседании Межведомственной комиссии РФ по делам СЕ, которая прошла 10 ноября под председательством главы министерства Сергея Лаврова .

«Проведен обстоятельный обзор и дана принципиальная оценка основным направлениям деятельности СЕ после прекращения в 2022 году членства России в Совете. Констатирована продолжающаяся деградация этой старейшей организации, чьей изначальной целью было укрепление единства европейских народов, и ее окончательное превращение в инструмент Запада по насаждению пресловутого «порядка, основанного на правилах», — говорится в тексте.

Также на заседании проанализировали основные итоги VI саммита СЕ и рассмотрели ситуацию с продолжением участия РФ в конвенциях организации, которые открыты для стран, не являющихся ее членами. Кроме того были согласованы параметры дальнейшего взаимодействия ведомства по обеспечению национальных интересов РФ, отметили в МИД.