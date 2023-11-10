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Небензя заявил, что у украинцев отнимают детей в Европе

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что в российское постпредство поступила информация о случаях, когда дети украинцев изымались у родителей в странах Европы. Об этом сообщает РИА «Новости».

Небензя заявил, что у украинцев отнимают детей в Европе
© globallookpress.com

Такое заявление Небензя сделал во время неформального заседания Совбеза ООН по вопросу защиты украинских детей в странах Евросоюза. «После апрельского неформального заседания СБ к нам поступали обращения в связи с отъемом детей, находящихся в основном в Европе вместе с родителями», — заявил он.

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Небензя также добавил, что российское постпредство узнало о «десятках подобных случаев».

«Беженцы не знают, к кому обращаться по этим вопросам. Причем сигналы к нам поступали не только от украинцев, но и от граждан других стран, в том числе жителей стран ЕС. Все это наталкивает на выводы о том, что данная проблема весьма серьезна и распространена», — добавил он.

Ранее Небензя заявил, что Украина нарушила нормы гуманитарного права ударом по Донецку.

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