Посол РФ ответил на обвинения Франции в связи с инцидентом со звездами Давида

Заявления МИД Франции о вмешательстве РФ в связи с инцидентом со звездами Давида в Париже "совершенно возмутительны", заявил российский посол Алексей Мешков. Российская газета

«Мы считаем, что такого рода действия направлены на то, чтобы и дальше ухудшить и так непростые российско-французские отношения», — подчеркнул он. RT на русском

Мешков подчеркнул, что власти страны даже не обратились в посольство России и не провели собственное расследование. "Они выступили через свой рупор. Мы ждем досконального расследования. К тому же у французов уже появились фигуранты этого дела, отнюдь не российского происхождения", – указал Мешков. Москва24