Джабаров: Смена власти в Киеве не повлияет на ситуацию на Украине
Возможная смена власти в ближайшее время не сможет изменить ситуацию на Украине, скорее этому поспособствует новое современное вооружение российских войск. Об этом заявил первый зампредседателя Комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров 10 ноября в пресс-центре «Парламентской газеты».
Сенатор считает, что смена руководства на Украине, условно, с Зеленского на Залужного, к кардинальным изменениям в этой стране не приведет. Что бы что-то изменилось, нужен потенциал, который это государство давно растеряло.
«Выматывание ВСУ, которое происходит больше года, оно приносит свои плоды, Украина реальных успехов не имеет. Когда возникнет ситуация, когда мы поймем, что сможем использовать самое современное оружие… мы ускорим процесс демилитаризации и денацификации Украины. Однозначно, смена власти не повлияет на ситуацию на Украине», — заключил Джабаров.