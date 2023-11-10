Джабаров: Смена власти в Киеве не повлияет на ситуацию на Украине

«Выматывание ВСУ, которое происходит больше года, оно приносит свои плоды, Украина реальных успехов не имеет. Когда возникнет ситуация, когда мы поймем, что сможем использовать самое современное оружие… мы ускорим процесс демилитаризации и денацификации Украины. Однозначно, смена власти не повлияет на ситуацию на Украине», — заключил Джабаров.