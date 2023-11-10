МИД РФ предупредил о риске катастрофы на Приднепровском химзаводе
Ситуация с хранением радиоактивных отходов (РАО) на Украине принимает ужасающий характер. Как сообщает РИА Новости, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, сейчас существует риск попадания РАО с хранилищ Приднепровского химического завода в городе Каменское в Днепр и грунтовые воды в объеме 12 млн тонн. Причиной может стать подмыв дамбы одного из хранилищ, которое расположено в 800 метрах от реки и ее притока Коноплянка. Кроме того, ежегодно по окрестностям разносится порядка 14 тонн радиоактивной пыли, которая оседает и на сельскохозяйственных угодьях.
По информации МИД, украинские власти не выделяют средств на обеспечение экологической безопасности объектов Приднепровского химзавода. В результате это может привести к экологической катастрофе не только на территории Украины, но и за ее пределами, подчеркнула представитель ведомства.