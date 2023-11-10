Захарова заявила о риске экологической катастрофы на Днепре

Обстановка с хранением радиоактивных отходов (РАО) на территории Украины приняла ужасающий характер. Около 12 тонн РАО может уйти в реку Днепр и в грунтовые воды. На это указывается в опубликованном на портале МИД РФ комментарии официального представителя ведомства Марии Захаровой.
«Эти отходы являются значительным и опасным источником загрязнения окружающей среды. Высока вероятность попадания около 12 млн тонн радиоактивных отходов в реку Днепр и грунтовые воды в результате возможного подмыва дамбы одного из хранилищ, расположенного в 800 метрах от реки и ее притока реки Коноплянка. Около 14 тонн радиоактивной пыли ежегодно разносится по окрестностям, в том числе попадает на сельхозугодья», проинформировала Захарова.
Дипломат, как передает ТАСС, также подчеркнула, суммарный объем образовавшихся от переработки урановых руд отходов на расположенном в городе Каменское (ранее Днепродзержинск) Приднепровском химзаводе достиг показателя в 42 млн тонн. Для его хранения на территории предприятии, а также за его пределами, имеется несколько хранилищ и цеха для получения закиси-окиси урана, занимающих общую площадь около 600 гектаров.
По имеющимся сведениям, заявила Захарова, Киевом не выделяются ассигнования на обеспечение экобезопасности объектов Приднепровского химзавода. «Это может спровоцировать экологическую катастрофу не только на подконтрольной киевскому режиму территории страны, но и за ее пределами», констатировала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.