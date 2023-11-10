Захарова заявила о риске экологической катастрофы на Днепре

Обстановка с хранением радиоактивных отходов (РАО) на территории Украины приняла ужасающий характер. Около 12 тонн РАО может уйти в реку Днепр и в грунтовые воды. На это указывается в опубликованном на портале МИД РФ комментарии официального представителя ведомства Марии Захаровой .

«Эти отходы являются значительным и опасным источником загрязнения окружающей среды. Высока вероятность попадания около 12 млн тонн радиоактивных отходов в реку Днепр и грунтовые воды в результате возможного подмыва дамбы одного из хранилищ, расположенного в 800 метрах от реки и ее притока реки Коноплянка. Около 14 тонн радиоактивной пыли ежегодно разносится по окрестностям, в том числе попадает на сельхозугодья», проинформировала Захарова.

Дипломат, как передает ТАСС, также подчеркнула, суммарный объем образовавшихся от переработки урановых руд отходов на расположенном в городе Каменское (ранее Днепродзержинск) Приднепровском химзаводе достиг показателя в 42 млн тонн. Для его хранения на территории предприятии, а также за его пределами, имеется несколько хранилищ и цеха для получения закиси-окиси урана, занимающих общую площадь около 600 гектаров.