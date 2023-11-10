Путин обсудил с Совбезом меры по ИТ-безопасности России

Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности предложил обсудить улучшение мероприятий по обеспечению информационной безопасности страны. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава государства отметил, что этот вопрос очень важный и актуальный не только для России, но и для Совбеза в частности, особенно в текущих реалиях.

С докладом президент предложил выступить директору Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) Владимиру Селину.