В Кремле назвали представителя России на саммите АТЭС

По его словам, накануне было много вопросов о том, кто именно будет представлять Россию на саммите, который пройдет в Сан-Франциско с 15 по 17 ноября.

«По поручению президента российскую делегацию возглавит вице-премьер Оверчук», - пояснил официальный представитель Кремля.

Ранее руководитель пресс-службы американского Госдепа Мэттью Миллер заявил о том, что в Вашингтоне ожидают, что президент России Владимир Путин не станет принимать участия в предстоящем в ноябре саммите АТЭС.