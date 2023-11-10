В Кремле назвали представителя России на саммите АТЭС
Россию на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) будет представлять заместитель председателя правительства, вице-премьер Алексей Оверчук. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.
По его словам, накануне было много вопросов о том, кто именно будет представлять Россию на саммите, который пройдет в Сан-Франциско с 15 по 17 ноября.
«По поручению президента российскую делегацию возглавит вице-премьер Оверчук», - пояснил официальный представитель Кремля.
Ранее руководитель пресс-службы американского Госдепа Мэттью Миллер заявил о том, что в Вашингтоне ожидают, что президент России Владимир Путин не станет принимать участия в предстоящем в ноябре саммите АТЭС.
При этом в Белом доме подчеркнули, что пока не готовы с уверенностью подтвердить встречу лидеров США и КНР Джо Байдена и Си Цзиньпина на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.