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В Кремле высказались о помиловании для осужденных за участие в СВО

Осужденные, которые получают помилование за участие в специальной военной операции (СВО), под пулями в штурмовых бригадах искупают вину. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его высказывание приводит ТАСС.

В Кремле высказались о помиловании для осужденных за участие в СВО
© РИА Новости

Пресс-секретарь главы государства отметил, что такие военнослужащие добиваются амнистии, проливая кровь в боях.

9 ноября стало известно, что в России помиловали участвовавшего в спецоперации Владислава Канюса, приговоренного ранее к 17 годам колонии строгого режима за расправу над 23-летней студенткой Верой Пехтелевой, которая была его девушкой.

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