В Кремле высказались о помиловании для осужденных за участие в СВО

Осужденные, которые получают помилование за участие в специальной военной операции (СВО), под пулями в штурмовых бригадах искупают вину. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его высказывание приводит ТАСС.

Пресс-секретарь главы государства отметил, что такие военнослужащие добиваются амнистии, проливая кровь в боях.