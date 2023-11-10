Песков назвал "искуплением кровью" участие осужденных в СВО

"Есть второй путь, это когда они - осужденные, в том числе и по тяжким статьям, - искупают кровью свое преступление на поле боя. Искупают кровью в штурмовых бригадах, под пулями, под снарядами", - подчеркнул представитель Кремля. "Вот все, что я могу сказать по этому случаю", - добавил он.