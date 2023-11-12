В России высказались об участии полковника ВСУ в атаках на «Северные потоки»

«Но мне кажется, что немного занижен уровень. Наверняка к этому приложило руку ЦРУ или британская служба МИ-6. Потому что слишком много тонкостей было во всей этой операции. Поэтому надо учесть это заявление, но рассматривать его как истину в последней инстанции я бы не стал», — заявил он.