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Песков: санкции оказались не такими уж болезненными для России

Санкции Евросоюза в первую очередь бьют по тем, кто их принимает, а для России они оказались не такими уж болезненными. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.

Песков: санкции оказались не такими уж болезненными для России
© Ura.Ru

«Определенное брожение в Евросоюзе [по поводу санкций] видно невооруженным глазом. Многие понимают, что санкции бьют по ним самим. Для России санкции оказались не такими уж болезненными. Они подтолкнули нас к наращиванию собственного потенциала», — заявил Песков, комментируя принятую накануне Европарламентом резолюцию с призывом ужесточит санкции против России.

Его слова передает корреспондент URA.RU.