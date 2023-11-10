Съезд "Единой России" пройдет на ВДНХ

Съезд партии "Единая Россия" состоится 17 декабря на площадке Международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ. Об этом в Telegram-канале сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.
"Решением президиума генсовета определили дату съезда "Единой России". Он пройдет в Москве 17 декабря на площадке выставки "Россия" на ВДНХ", - написал Турчак.
По его словам, до этой даты все партийные отделения проведут конференции и определят делегатов на съезд.
"До съезда мы также проведем три панельные дискуссии - в Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде и столице. В них примут участие представители регионов. Там мы обсудим текущую ситуацию, поговорим о результатах работы, прежде всего, по народной программе. О планах и позиции партии по ключевым вопросам жизни страны. Там же сформулируем предложения для съезда", - отметил Турчак.
Говоря о месте проведения съезда, Турчак подчеркнул, что оно выбрано не случайно.
"Сегодня выставка "Россия" - это место, где собрано воедино то, чем наша страна гордится. То, во что мы верим. И то, к чему стремимся в будущем", - заключил он.
Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представили все российские регионы. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.