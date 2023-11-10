Съезд "Единой России" пройдет на ВДНХ

"До съезда мы также проведем три панельные дискуссии - в Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде и столице. В них примут участие представители регионов. Там мы обсудим текущую ситуацию, поговорим о результатах работы, прежде всего, по народной программе. О планах и позиции партии по ключевым вопросам жизни страны. Там же сформулируем предложения для съезда", - отметил Турчак.