Путину доверяют более 79% граждан России

Уровень доверия граждан РФ Владимиру Путину за последнюю неделю вырос на 1,5 процентного пункта и составил 79,2%. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, который аналитики провели с 30 октября по 5 ноября среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет.