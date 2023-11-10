Путин посетил штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону

Российский лидер Владимир Путин после официального визита в Казахстан посетил Ростов-на-дону, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление его пресс-секретаря Дмитрия Пескова.

Там глава государства побывал в штабе Южного военного округа, заслушав доклады о ходе специальной военной операции и ознакомился с новыми образцами военной техники. Путина в штабе сопровождали глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу, начальник Генштаба Валерий Герасимов и другие военачальники.

Ранее обозреватель американского телеканала CNBC Холли Элиатт заявила, что президент России чувствует себя уверенно в отношениях с соседями и союзниками в Центральной Азии, несмотря на деструктивные действия западных стран. Так она прокомментировала визит Путина в Казахстан, который состоялся 9 ноября по приглашению его коллеги Касым-Жомарта Токаева.