Путин потребовал от МВД пресекать провокации против национального единства

Президент России Владимир Путин потребовал от МВД более активно пресекать провокации против национального единства и бороться с экстремистами, которые подрывают межнациональный мир и межконфессиональное согласие в России . Обращение опубликовано на сайте Кремля.

"Более активно, решительно нужно работать и по другим ключевым направлениям - пресекать провокации экстремистов, подрывающих межнациональный мир и межконфессиональное согласие, жестко бороться с нелегальной миграцией и незаконным оборотом наркотиков, повышать уровень безопасности на дорогах и выявлять экономические преступления", - заявил Путин.

Российский президент добавил, что власти видят и ценят работу сотрудников внутренних дел и будут принимать меры по кадровому и техническому укреплению органов МВД, а также повышать уровень социальных гарантий. До этого лидера азербайджанской банды треш-блогеров, нападавшей на жителей Санкт-Петербурга, Турала Мамедова задержали в Азербайджане.