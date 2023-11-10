Путин поздравил сотрудников МВД с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников органов внутренних дел с профессиональным праздником, отметив мужество полицейских при выполнении опасной работы.

В своем видеообращении глава государства отметил, что эти отважные люди стоят на страже закона и порядка, защищают права граждан и стабильность в обществе.

"Невзирая на опасность и риск приходят на помощь в самых сложных, нередко - чрезвычайных ситуациях, - подчеркнул президент. - Сердечно поздравляю".

Владимир Путин также поблагодарил ветеранов за добросовестную и честную службу, за то, что воспитали достойную смену. Праздник - повод вспомнить тех, кто работал раньше, многие поколения солдат правопорядка.