Россия оценила резолюцию Европарламента словами «у ЕС что-то пошло не так»

Судя по принятой Европарламентом антироссийской резолюции, с санкциями против Москвы у Евросоюза «что-то пошло не так», заявило постпредство России при ЕС.

ЕП, последовательно выступавший за ужесточение антироссийских санкций, в резолюции усомнился в их эффективности. В постпредстве выразили уверенность, что не только у российской стороны «складывается впечатление, что у Евросоюза в плане оказания на Россию санкционного давления, мягко говоря, что-то пошло не так».

Российская сторона отметила, что в ЕС «начался поиск виноватых», которые «могут быть в Совете ЕС и в Еврокомиссии» – ЕП требует от Совета и ЕК «повысить профессионализм», передает РИА «Новости».

Однако это «ничуть не помешало проголосовавшим в поддержку резолюции тут же накидать порцию «свежих» санкционных идей», отметили в постпредстве. Российская сторона подчеркнула, что «антироссийские санкции спровоцировали целый ряд глобальных кризисов», от которых пострадали страны по всему миру, включая сам ЕС.

При этом членов ЕП «ничуть не смущает тот факт, что по всему тексту разбросаны по сути призывы к вмешательству во внутренние дела третьих стран» – Европа выдвигает «требования к торгово-экономическим партнерам России прекратить взаимодействие» с российской стороной. Постпредство указало, что ЕП ссылается на Устав ООН, хотя односторонние санкции ЕС против России противоречат Уставу.