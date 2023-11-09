В МИД ответили, при каком условии Россия начнет ядерные испытания

«Те, кто озабочен возобновлением или не возобновлением нами ядерных испытаний, должны обращаться в Вашингтон и спрашивать, собираетесь ли вы, уважаемые господа американцы, проводить ядерные испытания. Они скажут нет, не собираемся. Хорошо. Это означает, что и Россия будет воздерживаться. Если они передумают или начнут действовать по-иному — не должно быть иллюзий. Мы ответим зеркально», — рассказал он.