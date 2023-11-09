В МИД ответили, при каком условии Россия начнет ядерные испытания

В МИД заявили, что Россия зеркально ответит на ядерные испытания США
Заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва зеркально ответит на возможные ядерные испытания США. Об этом сообщает RTVI.
По словам Рябкова, в данный момент Россия всё ещё придерживается Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), даже несмотря на отзыв ратификации соглашения. Однако в случае ядерных испытаний со стороны США, Россия также начнёт собственные испытания.
«Те, кто озабочен возобновлением или не возобновлением нами ядерных испытаний, должны обращаться в Вашингтон и спрашивать, собираетесь ли вы, уважаемые господа американцы, проводить ядерные испытания. Они скажут нет, не собираемся. Хорошо. Это означает, что и Россия будет воздерживаться. Если они передумают или начнут действовать по-иному — не должно быть иллюзий. Мы ответим зеркально», — рассказал он.
Рябков также добавил, что Россия ещё не ответила на поступившие от США предложения стратегической стабильности, однако Кремль внимательно изучает этот вопрос. Дипломат подчеркнул, что российский ответ будет зависеть от действий американских властей.
Напомним, что в начале ноября президент России Владимир Путин подписал закон об отзыве ратификации ДВЗЯИ.