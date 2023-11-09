Ушаков заявил о готовности к переговорам с Украиной

Помощник президента Российской Федерации по международным делам Юрий Ушаков заявил, что Москва по-прежнему готова к переговорам с Украиной, но от Киева в последнее время нет никаких намеков на контакты с Россией. Об этом сообщает Life.

Ушаков подчеркнул, что пока даже не было никаких намеков на новые контакты с Россией, но Москва всегда готова к диалогу.

До этого руководитель Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба раскритиковал призывы к диалогу с Россией по урегулированию конфликта. Он отметил, что подобные предложения выдвигают те, кто не понимает ситуацию или поддерживает Москву.

Он добавил, что Киев якобы провел с российской стороной примерно 200 раундов диалога с 2014 по 2022 год. Кулеба подчеркнул, что переговорный процесс привел лишь к началу российской военной спецоперации в конце февраля прошлого года.