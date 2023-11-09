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В Кремле призвали внимательно отнестись к заявлениям США об «Арктик СПГ-2»

Речь идёт о посягательствах на очень важный энергопроект, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В Кремле отреагировали на заявления США об «Арктик СПГ-2»
© ТАСС

«Расценивать нужно через призму слов Джо Байдена, который в своё время сказал, что США уничтожат «Северный поток» и «Северный поток — 2». Через какое-то время они были взорваны. Думаю, что мировой общественности следует обратить внимание на эти слова», — заявил Песков в эфире телеканала «Россия 1».

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Ранее помощник госсекретаря США Джеффри Пайатт сказал, что Вашингтон добивается прекращения существования «Арктик СПГ-2».