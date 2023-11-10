Япония отреагировала на выход РФ из соглашения о сотрудничестве по ядерному оружию

Японские власти выразили сожаление по поводу решения Москвы остановить действие двустороннего соглашения о сотрудничестве в целях ликвидации ядерного оружия, которое подлежит сокращению в РФ . Об этом в ходе пресс-конференции в Токио заявил генсек кабмина Японии Хирокадзу Мацуно .

"Мы сожалеем об этом решении, принятом в одностороннем порядке без оповещения японской стороны. Мы намерены подтвердить подробности произошедшего по дипломатическим каналам", – цитирует его ТАСС.

Документ был одобрен в Токио еще 13 октября 1993 года. Сейчас между Россией и Японией прекращается сотрудничество в сфере ликвидации ядерного оружия и создания комитета по работе в этих целях.