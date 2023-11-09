Пушков оценил вероятность начала Третьей мировой войны на Ближнем Востоке

Мировая война предполагает подключение к региональному конфликту крупных ядерных держав, но ни Россия, ни Китай не демонстрируют желания вмешиваться в ближневосточную ситуацию военным путем. Об этом в интервью «Парламентской газете» заявил глава Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ, известный политик и обозреватель Алексей Пушков.

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Отвечая на вопрос, может ли на Ближнем Востоке сегодня начаться Третья мировая война, сенатор отметил, что «серьезных предпосылок для этого нет». Пушков пояснил, что такая война предполагает подключение крупных ядерных держав, но «ни Россия, ни Китай не демонстрируют сегодня никакого желания военным путем вмешиваться в ближневосточную ситуацию».

«И западные страны, хоть и находятся на стороне Израиля, также воевать ни с кем не хотят. Считается, что поддержки США вполне достаточно», — отметил сенатор.

Поэтому, по его словам, противостояние Израиля и ХАМАС сегодня является все же региональным конфликтом, в котором применение военной силы будет ограниченным.