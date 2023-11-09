Пушков рассказал, чем закончится война на Ближнем Востоке

Нынешний конфликт между Израилем и ХАМАС, события в секторе Газа стали «явным поражением внешней политики США на Ближнем Востоке». Об этом в интервью «Парламентской газете» заявил глава Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ, известный политик и обозреватель Алексей Пушков.

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Отвечая на вопрос, чем может закончиться война на Ближнем Востоке, он отметил, что регион рискует «погрузиться в некое промежуточное состояние, которое будет обусловлено зачисткой северной части Газы, которая будет находиться под фактическим контролем Израиля».

«И это для региона может стать проблемой на годы. Хотя бы потому, что выжившие в секторе Газа дети почти наверняка со временем будут присоединяться к радикальным антиизраильским организациям», — считает Пушков.

Сенатор также подчеркнул, что нынешняя война между Израилем и ХАМАС стала «явным поражением внешней политики США в регионе».