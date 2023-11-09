$91.93-0.2798.41-0.03

Пушков рассказал, чем закончится война на Ближнем Востоке

Нынешний конфликт между Израилем и ХАМАС, события в секторе Газа стали «явным поражением внешней политики США на Ближнем Востоке». Об этом в интервью «Парламентской газете» заявил глава Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ, известный политик и обозреватель Алексей Пушков.

Пушков рассказал, чем закончится война на Ближнем Востоке
© пресс-служба Совета Федерации

Отвечая на вопрос, чем может закончиться война на Ближнем Востоке, он отметил, что регион рискует «погрузиться в некое промежуточное состояние, которое будет обусловлено зачисткой северной части Газы, которая будет находиться под фактическим контролем Израиля».

«Месяц в блокаде»: Захарова сообщила количество детей в списках на эвакуацию из Газы

«И это для региона может стать проблемой на годы. Хотя бы потому, что выжившие в секторе Газа дети почти наверняка со временем будут присоединяться к радикальным антиизраильским организациям», — считает Пушков.

Сенатор также подчеркнул, что нынешняя война между Израилем и ХАМАС стала «явным поражением внешней политики США в регионе».

«Только в сентябре в Вашингтоне уверяли, что ситуация на Ближнем Востоке «спокойнее, чем когда-либо», что американцы добились там стабилизации ситуации. А уже 7 октября ХАМАС нападает на Израиль, после чего начинается кошмар в секторе Газа», — пояснил Алексей Пушков.