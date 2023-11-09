Лавров уличил Макрона в оговорке по Фрейду

Лавров: Слова Макрона о "вассалитете" Казахстана - оговорка по Фрейду
Слова президента Франции Эмманюэля Макрона об отказе Казахстана "быть вассалом каких-либо стран" - это оговорка по Фрейду. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Макрон, по-моему, кстати, здесь, выступая на пресс-конференции, сказал: "Мы убеждены, что Казахстан не будет ничьим вассалом". Ну это такая по Фрейду оговорочка", - отметил Лавров в интервью "Известиям".
По его словам, западные страны не соблюдают принцип баланса интересов, таков их подход. Пытаясь "набиваться в друзья" союзникам и ближайшим друзьям России, они всегда пытаются настроить их против Москвы.
"Такой, чисто колониальный, неоколониальный менталитет", - подытожил министр.