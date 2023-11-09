Пушилин предложил создать общие СМИ для стран БРИКС
Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин предложил создать общие для стран БРИКС средства массовой информации (СМИ). Работа таких редакций должна быть направлена на ознакомление с государствами-партнерами, рассказал глава региона в ходе V юбилейного Международного муниципального форума стран БРИКС + под названием "На стыке прошлого и будущего: мировая трансформация".
"Нужно восстанавливать горизонтальные связи, которые позволят общественности стран, входящих в БРИКС, больше узнавать о государствах-партнерах. Предложил рассмотреть возможность создать общие для стран БРИКС средства массовой информации и включиться на равноправных условиях. Нам важно объективно знать и понимать происходящие процессы. Не из западных СМИ, не урывками, а видеть полную картину", - написал Пушилин в Telegram-канале.
Он подчеркнул, что регион готов подключиться к этой работе.