Кадыров заявил о награждении Путиным его племянника

«В соответствии с указом президента России Владимира Путина вручил медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени дорогому племяннику, советнику — помощнику Главы ЧР Хамзату Кадырову», — написал глава республики.

Этот орден, по словам Кадырова, также вручен начальнику тыла МВД по Чечне Денилбеку Айдамирову и старшему лейтенанту полиции Адаму Сербиеву.