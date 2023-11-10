Сенаторы хотят поправить бюджет на 140 миллиардов рублей

Изначально запланированная расходная часть проекта федерального бюджета на следующую трехлетку после внесенных поправок выросла почти на 20 процентов — до 36,6 триллиона рублей. Прибавка получилась существенной — это без малого восемь триллионов, которые в основном потратят на выполнение всех социальных гарантий государства перед россиянами. Более детальный расклад того, на что именно и в каком объеме пойдут эти средства, готовится сейчас ко второму чтению бюджета. О подробностях такой работы — в интервью заместителя председателя Совета Федерации «Парламентской газете».

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- Николай Андреевич, в начале октября в Совете Федерации состоялись парламентские слушания по проекту федерального бюджета на следующую трехлетку. Но еще раньше, летом, сенаторы подготовили ряд предложений в главный финансовый план страны. Они были учтены? Какие именно?

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- Традиционно еще весной мы дали предложения по концепции бюджета. Летом отработали все приоритетные задачи в рамках Правительственной комиссии по бюджетным проектировкам. И в проекте бюджета, внесенном в Государственную Думу, уже к первому чтению были учтены многие наши предложения. В частности, предусмотрено увеличение бюджетных ассигнований на строительство и реконструкцию республиканских, краевых и областных детских больниц (этот вопрос по поручению председателя Совета Федерации Валентины Ивановны Матвиенко мы держим на постоянном контроле). Также предусмотрены средства на продолжение проекта по модернизации инфраструктуры летнего отдыха детей, который реализуется при поддержке Совета Федерации, на социальную газификацию, поддержку ключевых отраслей промышленности и так далее. Работа по дополнительным изменениям в бюджет велась с Правительством и Государственной Думой буквально в ежедневном режиме, результатом стали уже в поправки ко второму чтению.

- На ваш взгляд, бюджет в полной мере отвечает требованиям времени — социальные гарантии и экономические интересы государства сбалансированы?

- Объем расходов на предстоящий трехлетний период увеличивается по сравнению с текущим годом и в следующем году составит 36,6 триллиона рублей.

Хочу обратить внимание, что расходы изначально планировались на уровне 29 триллионов рублей, в итоге получился рост почти на 20 процентов.

Эти средства пойдут на выполнение всех социальных гарантий перед гражданами, в том числе на опережающий рост минимального размера оплаты труда на 18,5 процента, индексацию пенсий и пособий, борьбу с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями.

Получат необходимое финансирование программы улучшения жилищного обеспечения семей с детьми. Более 100 миллиардов рублей пойдут на поддержку малоимущих граждан по программе социального контракта. Более 200 миллиардов предусмотрено на программу модернизации первичного звена здравоохранения.

111 миллиардов запланировано в 2024 году на создание новых мест в общеобразовательных организациях.

Также ключевыми направлениями расходования средств станут укрепление обороноспособности страны и поддержка участников СВО и членов их семей, технологическое развитие, полноценная интеграция новых регионов и, конечно, поддержка субъектов Российской Федерации с точки зрения инфраструктуры, модернизации и развития экономики.

Традиционно особое внимание уделяется «детской» повестке. Около десяти миллионов граждан с детьми получат соответствующие пособия. Общий объем «детского» бюджета около четырех триллионов рублей. Более четырех миллионов семей получат материнский капитал. Его объем проиндексирован на 7,5%.

В 2024 году будет выполнена задача по созданию не менее 1300 новых школ.

По программе модернизации первичного звена будет построено 1700 ФАПов и отремонтировано более 6 тысяч поликлиник и амбулаторий.

- В своем телеграмм-канале после парламентских слушаний вы написали, что сенаторам предстоит поработать над поправками ко второму чтению проекта бюджета. Есть уже понимание, каких именно сфер коснутся инициативы Совфеда?

- Мы подготовили и внесли в Государственную Думу поправки общей суммой около 140 миллиардов рублей.

Мы предусмотрели средства на обеспечение комплексного развития сельских территорий, вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения, на господдержку российских сельхозпроизводителей в общей сложности более 40 миллиардов на трехлетний период.

Особого внимания требуют отрасли промышленности — локомотивы экономики, включая автопром. Поэтому мы закладываем в поправках дополнительно 54 миллиарда, которые позволят простимулировать спрос на отечественные автомобили и специализированную технику, поддержать производителей техники, использующей газ, активизировать разработку конструкторской документации для комплектующих.

Также направляется дополнительно три миллиарда на создание быстровозводимых объектов для отдыха и оздоровления детей. По поручению Валентины Ивановны мы запустили эту программу в прошлом году, и уже прошедшим летом в новых корпусах смогли отдохнуть тысячи детей. Знаем, что программа очень востребована среди регионов.

Мы также закладываем дополнительные средства на отдых и оздоровление детей, проживающих в Арктической зоне.

Предусмотрели также средства на расширение программы «Профессионалитет» и развитие образовательно-производственных центров. Это девять миллиардов дополнительно на трехлетний период.

Предусмотрены также средства на обучения языкам программирования для школьников и на поддержку проектов по развитию центров инженерных разработок на базе вузов и научных организаций.

Шесть миллиардов мы предусмотрели на дополнительное профессиональное обучение для граждан, столько же — на расширение лекарственного обеспечения в рамках федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями».

Более трех миллиардов пойдет на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами.

- Недавно Госдума приняла во втором чтении законопроект с вашими поправками, исключающими возможность сокращения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности регионов. Какие субъекты смогут воспользоваться этой нормой? Какие предложения сенаторов были учтены в законопроекте?

- При рассмотрении Закона об особенностях исполнения федерального бюджета на следующий год совместно с коллегами из Государственной Думы мы выступили с поправками, исключающими возможность уменьшать объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности даже в случае, если субъект нарушил условия соглашений с Минфином. Дотации — это особый вид трансферта, его сокращение может негативно отразиться на сбалансированности региональных бюджетов.

И еще одна наша поправка о предварительном рассмотрении Комиссией Федерального Собрания по перераспределению бюджетных средств распределений межбюджетных трансфертов из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования. Это очень чувствительное для регионов направление. Наша комиссия в этом смысле уже подтвердила свою эффективность не только как гибкий эффективный механизм управления бюджетом в ходе исполнения, но и как дополнительная возможность сверить позиции с регионами.

- Согласно представленному в Госдуму проекту бюджета, в следующем году расходы превысят показатели текущего года на несколько триллионов рублей. Доходы тоже увеличатся. С чем связана такая позитивная динамика?

- Благодаря решениям президента Правительством совместно с парламентом и регионами были приняты оперативные меры, которые позволили экономике адаптироваться к новой реальности. И, как сказал президент, этап восстановления экономики завершен, мы выдержали беспрецедентное внешнее давление и теперь важно сформировать условия для дальнейшего стабильного и долгосрочного развития.

Согласно представленному Минэкономразвития прогнозу, по итогам текущего года ожидается рост ВВП на 2,8 процента, в 2024 году — на 2,3 процента и дальнейший рост — чуть более 2 процентов в год. Данные показатели рассматриваются как выход на потенциальные темпы роста прежде всего в технологической сфере. Инвестиции по итогам года вырастут на шесть процентов, в следующие три года покажут темпы роста на уровне до трех процентов в год.

Такой прогноз действительно гораздо оптимистичней того, что был еще весной. И он позволяет нам быть уверенными в поступлениях в бюджет для покрытия запланированных направлений расходов.

- Ненефтегазовые доходы в следующую трехлетку, судя по проекту бюджета, в два раза превосходят сырьевые. Это означает, что страна все-таки слезает с сырьевой иглы?

- Наша страна развивается по различным направлениям. И это видно и по проекту бюджета. Закладываются необходимые средства на развитие производств в таких ключевых отраслях, как автопром, радиоэлектроника, станкостроение, авиа- и судостроение, транспортное машиностроение, производство лекарств и медицинских изделий. Предусмотрено финансирование технологической повестки.

Но определяющую роль в развитии будут играть, конечно же, частные инвестиции. Для проектов технологического суверенитета разработана соответствующая таксономия. За счет льготного регулирования кредитования на проекты технологического суверенитета может быть привлечено более десяти триллионов рублей. Драйвером привлечения инвестиций остаются регионы и их инициативы.

Виден качественный рост сектора малого и среднего предпринимательства — это важное условие для развития экономики.

Отдельная точка роста — это внутренний туризм.

Наша страна остается открытой для дружественных партнеров, мы активизировали сотрудничество с Китаем, странами Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Африки. Идет формирование единой, бесшовной транспортно-логистической системы со странами ЕАЭС.

- Согласно проекту бюджета 2024-2026 годов, доходы консолидированных бюджетов регионов будут прирастать ежегодно по триллиону рублей. За счет чего субъекты планируют нарастить доходную базу и хватит ли этого для покрытия расходов?

- Прежде всего растут региональные экономики субъектов РФ. Регионы находят дополнительные доходные источники.

Существенным стимулом являются инструменты инфраструктурного меню. За счет инфраструктурных бюджетных кредитов строятся новые жилые кварталы, социальные объекты. Сейчас взято направление и на модернизацию ЖКХ.

Активными темпами развивается дорожная инфраструктура. Все это дает мультипликативный эффект, задействуя множество смежных отраслей и позитивно отражаясь на валовом продукте, рабочих местах, доходах населения и, как следствие, уровне жизни граждан.