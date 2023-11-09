Карасин заявил о неизменности позиции России по Косово

Российская позиция по Косово неизменна, заявил председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин 9 ноября на встрече со спецпредставителем генсека ООН, главой миссии ООН по делам временной администрации в Косово Каролин Зияде, сообщили в Совфеде.

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Карасин пояснил, что Москва поддерживает усилия миссии ООН.

«Чрезвычайно важно достичь жизнеспособного взаимоприемлемого решения между Белградом и Приштиной на основе резолюции СБ ООН 1244 (резолюция предусматривает сохранение Косово в составе Сербии — прим. ред.)», — сказал сенатор.

Он добавил, что это решение должно соответствовать международному праву и получить одобрение Совбеза ООН.

В свою очередь Каролин Зияде рассказала о текущей деятельности миссии ООН. Она поблагодарила российскую сторону за поддержку работы миссии и высказалась за продолжение открытого и честного диалога по вопросам косовского урегулирования.