В МИД России высказались о разрыве дипломатических отношений с США

Москва не намерена инициировать разрыв дипломатических отношений с США, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Lenta.ru
Он рассказал, что Россия и Соединенные Штаты недавно провели очный раунд консультаций «по раздражителям в двусторонних отношениях». По его словам, прогресса в решении проблем мало. Вечерняя Москва
Рябков уточнил, что контакты с американской стороной сведены к минимуму по инициативе Вашингтона. Он отметил, что к настоящему времени МИД России и Госдеп США коммуницируют через посольства. «Это старый дедовский способ: встречи, созвоны. Не всё просто, кстати, с организацией встреч для нашего посла и сотрудников нашего посольства в госструктурах США», — добавил дипломат. RT на русском
Дипломат также заявил, что Москва не отозвала подпись под Договором о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Россия продолжит придерживаться его положений, действия по отзыву ратификации были для восстановления баланса, подчеркнул Рябков. ТАСС