В МИД России высказались о разрыве дипломатических отношений с США

Москва не намерена инициировать разрыв дипломатических отношений с США, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Lenta.ru

Он рассказал, что Россия и Соединенные Штаты недавно провели очный раунд консультаций «по раздражителям в двусторонних отношениях». По его словам, прогресса в решении проблем мало. Вечерняя Москва

Рябков уточнил, что контакты с американской стороной сведены к минимуму по инициативе Вашингтона. Он отметил, что к настоящему времени МИД России и Госдеп США коммуницируют через посольства. «Это старый дедовский способ: встречи, созвоны. Не всё просто, кстати, с организацией встреч для нашего посла и сотрудников нашего посольства в госструктурах США», — добавил дипломат. RT на русском