Рябков: случаи арестов граждан РФ в США участились

"В последнее время участились факты арестов российских граждан под предлогом нарушения ими экспортно-контрольного законодательства США, то есть законодательства, регулирующего торговлю чувствительными материалами и чувствительной продукцией", - сказал замминистра.



"Я хотел бы предостеречь всех сограждан, всех соотечественников, которые могут допускать, что к ним в том или ином виде могут быть предъявлены претензии, выдвинуты обвинения со стороны американских органов, от таких, как сказать, легкомысленных выездов за границу и времяпрепровождения в состоянии такой психологической расслабленности", - добавил Рябков.