В МИД РФ оценили заявление Израиля о ядернм оружии в секторе Газа

Заявления израильского министра по делам наследия Амихая Элияху о ядерном оружии подтверждают наличие такового у страны, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. RT на русском

По ее словам, угрозам Израиля о применении ядерного оружия против гражданского населения сектора Газа не может быть никаких оправданий. Парламентская газета