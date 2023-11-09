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Песков: обещания ЕС принять Украину напоминают морковку впереди повозки

Обещания Брюсселя принять Украину в состав Евросоюза являются не более чем пустыми словам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Парламентская газета

Комментируя рекомендацию Еврокомиссии начать переговоры с Украиной о ее приеме в Евросоюз, представитель Кремля сказал: "Конечно, речь идет именно о морковке, которая привязана впереди повозки. Вряд ли это какие-то реальные обещания". ТАСС

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто отметил, что в условиях несоблюдения свободы слова и СМИ абсурдно принимать Украину в ЕС.RT на русском