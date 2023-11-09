Путин пошутил про отключение микрофона в ходе его выступления в Казахстане
Во время совместной пресс-конференции президента России Владимира Путина и его казахстанского коллеги Касым-Жомарта Токаева у российского лидера произошли кратковременные неполадки с микрофоном. Об этом сообщает Telegram-канал RIA_Kremlinpool.
Поломка случилась во время речи Путина о сотрудничестве между Россией и Казахстаном в сфере энергетики. Когда российский президент указал на необходимость согласовать поставки энергоресурсов, его микрофон на несколько секунд перестал работать. Техническую заминку Путин прокомментировал шуткой.
«Не хотят (согласовывать — прим. ред). А нет, уже захотели. Как только сказал, что готовы идти навстречу, сразу включили», — сказал он.
Напомним, что ранее Путин посетил Казахстан с официальным визитом.
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