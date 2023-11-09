Путин пошутил про отключение микрофона в ходе его выступления в Казахстане

Во время совместной пресс-конференции президента России Владимира Путина и его казахстанского коллеги Касым-Жомарта Токаева у российского лидера произошли кратковременные неполадки с микрофоном. Об этом сообщает Telegram-канал RIA_Kremlinpool.

Поломка случилась во время речи Путина о сотрудничестве между Россией и Казахстаном в сфере энергетики. Когда российский президент указал на необходимость согласовать поставки энергоресурсов, его микрофон на несколько секунд перестал работать. Техническую заминку Путин прокомментировал шуткой.