Путин пошутил про отключение микрофона в ходе его выступления в Казахстане

Владимир Путин в шуточной форме отреагировал на отключении его микрофона во время выступления перед журналистами по итогам переговоров с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, сообщает "Лента.ру".

Российский лидер рассказал, что во время встречи обсуждались поставки электроэнергии и транзит угля. По его словам, есть вопросы, которые требуют определенного согласования и прояснения по цифрам.

"Мы готовы идти навстречу казахстанским...", – успел сказать Путина, когда его речь оборвалась.

Спустя мгновение подача звука возобновилась.

"Не хотят. А нет, уже захотели. Как сказал, что готовы идти навстречу, сразу включили", – пошутил президент.

Он добавил, что Москва действительно готова идти навстречу своим друзьям для того, чтобы были удовлетворены все потребности.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия и Казахстан с начала года нарастили объемы расчетов в торговле в рублях и тенге. В прошлом, 2022 году товарный оборот с казахской стороной вырос на 10%, до 28,2 миллиарда долларов. При этом общий объем вложений РФ в Казахстан – около 17 миллиардов долларов.

Президент РФ 9 ноября прибыл с визитом в Астану. Планировалось, что он проведет переговоры со своим коллегой Касым-Жомартом Токаевым, а затем подпишет ряд документов.